試合後の記者会見で語った日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。ロナルド・クーマン監督は試合後の記者会見で「日本は追いかける展開になった瞬間、彼らは牙を剥いてきました」と語った。前半はスコアレスで折り返した日本だったが、後半5分にDFファン・ダイクにヘディングでゴールを決め