日本代表は強豪オランダ代表と2-2のドローサッカー日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた 。2度のビハインドを追いつく白熱の展開となったこの試合内容に対し、英メディア「The Athletic」は公式Xで「実力を過小評価している」と日本の強さを評価しつつ、大会の魅力を高める好ゲームだったと称賛している。試合は後半に入ってスコアが激しく動いた。