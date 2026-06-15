現地時間6月14日の日本戦でオランダ代表が不名誉な記録オランダ代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）の舞台で日本代表と対戦し、激しい攻防の末に2-2の引き分けで試合を終えた。この一戦について、データ分析メディア「Opta Analyst」が試合のデータを紹介しており、オランダ代表が過去のワールドカップの歴史において一度もなかった不名誉な記録を残してしまったことに焦点を当てている。ダラスで行われた一戦