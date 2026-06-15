劇的ドローに持ち込んだオランダ戦サッカー日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け、勝ち点1を獲得した。今大会、「FOOTBALL ZONE」で特別解説を務める元日本代表FW大久保嘉人氏は2度のビハインドを追いついた戦いぶりを評価する一方で、意外な感想も語っている。（取材・文＝瀬谷 宏）強豪オランダを相手に