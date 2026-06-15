後半44分に放ったヘディングシュートは鎌田に当たってゴールネット揺らすチームを救うヘッドだった。日本代表は6月14日（日本時間15日）、北中米W杯の初戦オランダ戦に2-2で引き分けて、勝ち点1を手にした。1−2と1点ビハインドの後半30分、3人交代の1人としてピッチに送り出されたFW小川航基は、後半44分にMF伊東純也のCKから打点の高いヘディングシュートを放った。このボールがゴール前にいたMF鎌田大地に当たってゴールに決