オランダと2-2ドローの日本代表戦で先制弾のフィルジル・ファン・ダイクが選出北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦が現地時間6月14日に行われ、日本代表はオランダ代表と2-2で引き分けた。この試合でマン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）を獲得したオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクの様子に、SNS上では「笑顔消える」などと反響を呼んでいる。主将のMF遠藤航を直前に欠いた日本は、FW上田綺世（上田）、FW前田大然、MF