鈴木彩艶が前半から好セーブを連発した日本代表は北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦を2-2で引き分けた。GK鈴木彩艶は前半にビッグセーブを2本見せ、イタリア・セリエAのパルマで活躍する力を見せた。立ち上がりの前半3分、ペナルティーエリア内に入り込まれてFWドニエル・マレンに強烈な右足シュートを許したが、鈴木が鋭い反応を見せてファインセーブでチームを救った。前半34分にはコーナーキックから再