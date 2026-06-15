反町隆史が主演する7月20日スタートのドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時） に、1998年版『GTO』や2024年放送の『GTOリバイバル』で渡辺マサル役を演じた山崎裕太が、同役で出演することが発表された。【写真】『GTO』“鬼塚”反町隆史が担任受け持つ学生キャストに稲垣来泉・梶原叶渚ら28名決定！『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に