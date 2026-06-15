米沢市のスーパーで寿司パックを盗んだとして自称会社員の少年が14日夜、窃盗容疑で逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは本籍・米沢市で住所不定の自称会社員の少年（19）です。米沢警察署の調べによりますと少年（19）はほかの少年（14）と共謀し6月6日午後6時30分ごろ米沢市春日2丁目のイオン米沢店で寿司2パック（販売価格1404円）を盗んだ疑いです。