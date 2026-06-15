テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦で、日本代表がオランダ代表と２―２で引き分けたことを速報した。コメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏は日本代表を「こんなに強くなったんだなっていうのは正直なところですね」と絶賛した。続けて「だって、ワールドカップ行けるか行けないかっていうのがまだ記憶の中にあるから。ちょっと前っていう