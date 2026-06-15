◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位・日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突し、２―２で引き分けた。日本は初戦の直前に左足のけがのためチームから無念の離脱となり、代表引退を表明したＭＦ遠藤航の思いも胸に戦い抜いた。試合後、選手たちは遠藤からビデオメッセージが届いていたことを明かした。試合前のミーティングのラ