サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間14日、グループ（１次）リーグＣ組のブラジル−モロッコが行われ、１−１で引き分けた。強豪同士の一戦は互いに譲らずドロー。モロッコは２１分、スルーパスを受けたサイバリのゴールで先制。ブラジルは３２分にビニシウスが決めて追いついた。後半はブラジルが押し込む場面もあったが、モロッコの守備陣が得点を許さず、勝ち点１を分け合った。モロッコ、「王国」