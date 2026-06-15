東急東横線は午前8時15分ごろ、武蔵小杉駅でのモバイルバッテリーからの発煙により、一時運転を見合わせましたが、午前8時50分ごろに再開しました。【映像】運転を見合わせていた区間（東急電鉄HPより）ダイヤに乱れが出ているということです。（ANNニュース）