今永昇太投手【サンフランシスコ共同】米大リーグ、カブスの今永昇太が15日午後7時5分（日本時間16日午前9時5分）開始の本拠地でのロッキーズ戦で登板することが決まった。カウンセル監督が14日に公表した。今永は今季、14試合に登板して4勝6敗、防御率4.44。