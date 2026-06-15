世界最高峰の格闘技団体「UFC」が、14日（日本時間15日）に米国・ホワイトハウスで「UFCFreedom250」を開催。開始時間が1時間遅れとなった。史上初の舞台が、格闘技の歴史を塗り替える。世界最高峰の総合格闘技団体UFCが計画する“ホワイトハウス大会”は、まさに異例ずくめのビッグイベント。会場は米国の象徴であるホワイトハウス。政治の中枢でケージが設置される前代未聞の演出に、ファンのみならず世界中の注目が集まる