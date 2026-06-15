アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意が成立したことを受けて、原油の安定供給に対する期待感が広がり、原油の主要な国際指標のWTIの先物価格は先週末の終値に比べておよそ5％安い一時、1バレル＝80ドル台に急落しました。（ANNニュース）【映像】米イランの合意受け、原油価格が急落