１５日午前８時１５分頃、東急東横線の武蔵小杉駅で、車内の乗客のモバイルバッテリーから煙が出ているのが見つかった。この影響で、同線は一時、自由が丘―武蔵小杉駅間の上下線で運転を見合わせたが、午前８時５０分頃に運転を再開した。