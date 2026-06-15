3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）がそれぞれイメージキャラクターを務める「ムヒシリーズ」「ムヒベタV液」「ヒビケアシリーズ」の屋外広告が、きょう15日からJR品川駅「品川フラッグ」、JR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」に掲出される。【写真】JR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」ビジュアル池田模範堂は、かゆみ・虫さされ薬「ムヒシリーズ」のイメージキャラクターに平野、湿疹・皮ふ炎