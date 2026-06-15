お笑いタレント岡野陽一（44）が15日、Xを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組でオランダと2−2で引き分けた日本を称賛しつつ注意喚起を行った。サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同7位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地に当たり同点に追い付いた。岡野は