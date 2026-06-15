―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに読者の悩みに答える！今回はAGA治療を続けるべきか、ハゲを受け入れて生きるべきかで悩む39歳男性の相談について。佐藤優が丁寧に答える。◆ハゲを克服すべきか、受け入れるべきかが問題です★相談者★ミノさん（ペンネーム）会社員39歳男性8年間、女性と縁のない生活を送っています。原因は、30歳を過ぎて進