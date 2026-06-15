ワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ初戦に臨んだ日本が、強豪オランダと2−2で引き分けた。後半にMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が決めた同点ゴールが、お笑いコンビ「ギャロップ」の林健（48）を想起させると、SNS上の一部お笑いファンらの間で話題となっている。後半44分、FW小川航基（28＝NECナイメヘン）が頭で合わせたボールが、鎌田の頭に当たりゴールイン。値千金の同点弾となった。このシーンが、ギャロップ林