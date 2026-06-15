アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が成立したとの発表を受け、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は14日、一時1バレル＝80ドル台まで下落しました。ニューヨーク原油市場では14日、アメリカ産WTI原油の先物価格が一時、1バレル＝80ドル台をつけました。前の週の終値からおよそ5％下落した形です。アメリカのトランプ大統領が、イランとの戦闘終結に向けた合意が成立し、「ホルムズ海峡の無償開放を全面的に