わんちゃんの可愛すぎる『お願い』の光景が尊いと話題となっています。 ある日の朝5時半、「クーン」と声をあげながら飼い主さんの寝室にやってきたわんちゃん。一体どうしたのかと飼い主さんがわんちゃんの様子をうかがっていたところ、どうやら『あるお願い』をしに来たようで…？ 投稿を見た人からは、「パパに一生懸命お話ししていて可愛い」「たまんないですね♡」とコメントが寄せられることとなりました