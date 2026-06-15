末っ子の赤ちゃん、柴犬さんとウルフドッグさんの3きょうだいと過ごすお母さん。朝の『ワンオペ育児の光景』が話題になっているのです。 お母さんってすごい…！壮絶ながらも微笑ましいその光景は記事執筆時点で136万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：0歳児と2匹の犬と過ごす朝→みんなのご飯を同時に…忙しすぎる『ワンオペ育児の光景』】 0歳児と2匹の犬と過ごす朝…