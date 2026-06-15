岡山県警によりますと、きょう（15日）午前7時20分ごろ、岡山市南区浦安西町の市道で、付近を通行していた男性から「トラックとバイクが衝突し、事故のはずみでバイクの男性が用水路に落ちた」と警察・消防に通報がありました。 【事故現場の写真】「トラックとバイクが衝突、バイクの男性が用水路に落ちた」バイクの男性が重体の模様 バイクの男性が重体の模様 消防によりますと、用水路に落ちたバイクの男性は、通行していた