◆米大リーグレッドソックス―レンジャーズ（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場。第１打席は変化球攻めに空振り三振に倒れた。初回のレ軍１番ラングフォードが初球をグリーンモンスター越えのプレイボール弾。その裏の攻撃で吉田は左腕イオバルディとの対戦で、シンカー、カーブ、