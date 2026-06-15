テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦で、日本代表がオランダ代表と２―２で引き分けたことを速報した。スタジオにはサッカー解説者の松木安太郎氏が生出演。司会の羽鳥慎一アナウンサーから「引き分けでしたね」と振られると、松木氏は「なんか気分は勝った感じですよ。それぐらいのゲームでしたね」と満面の笑みを浮かべた。これに羽鳥アナも「２