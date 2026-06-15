◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランキング８位のオランダ代表は、同１８位の日本代表に２度追い付かれて２―２で引き分け、勝ち点１ずつを獲得した。オランダ公共放送「ＮＯＳ」は２得点を称賛する一方、早く守備的になり過ぎた戦い方は批判した。同局はインターネットの試合速報で、後半６分のＤＦファンダイクの先制弾について「キャプテンが、リバプールのチー