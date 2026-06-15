◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１３分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。後半３８分にＦＷ上田綺世に代わって、ＦＷ塩貝健人が出場。これがＷ杯デビュー戦となった。塩貝は２１歳８０日でのＷ杯デビューとなり、日本代表のＷ杯