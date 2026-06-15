スイス西部ジュネーブで行われたG7サミットへの抗議デモでプラカードを掲げる人＝14日（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】先進7カ国首脳会議（G7サミット）が15日からフランス東部エビアンで開かれるのを前に、開催地に近いスイス西部ジュネーブで14日、サミットへの抗議デモが行われた。AP通信によると約2万人が参加。一部が暴徒化して投石や車両への放火に及び、警察が催涙ガスを使う場面もあった。参加者は経済格差や環境