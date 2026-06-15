サッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。Jリーグ歴代最多得点記録を持つサッカー元日本代表FWの佐藤寿人氏（44）が15日、NHK総合「NHKニュースおはよう日本」（月〜金曜前5・00、土曜前6・00、日曜前7・00）に生出演し、チュニジア戦への期待を語った。グループリーグ突破への期待を聞かれる