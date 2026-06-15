ホルムズ海峡に停泊する船舶＝5月16日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】ニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は14日夕の取引で、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが一時、1バレル＝80ドル台に下落した。4月中旬以来、約2カ月ぶりの安値水準。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書で合意し、トランプ米大統領がホルムズ海峡の即時開放と米軍によるイラン港湾封鎖解除を承認すると表明したことから、エネ