静岡県富士市を地盤とした元衆議院議員の斉藤斗志二さん（８１）が３月に発刊した自身の回顧録「齊藤家の縁結び」（非売品。Ａ５判２８ページ）で、ＪＲ東海道新幹線新富士駅の現在地への建設について、自身が耳にした「失敗例だ」という意見を紹介しており、率直な記述が話題を呼んでいる。新幹線開業当初の富士市内に新幹線駅はなく、斉藤さんが議員になって２年後の１９８８年、地元が建設費用を負担する請願駅として建設さ