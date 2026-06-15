想定問答も用意した。受け答えも淀みない。なのに、なぜか落ちる。多くの人は「もっとうまく自己PRすれば受かる」と思っている。だが、面接官が落とす理由は、たいてい受け答えの出来とは別のところにある。「株式会社yutori」をアパレル業界で史上最年少で上場させ、200名以上の社員を束ねる経営者、ゆとりくんこと片石貴展氏は、ある志望動機を聞いた瞬間に「この人は採れない」と感じるという。片石氏の新刊、『自分の言葉で話