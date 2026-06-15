（CNN）イランのガリババディ外務次官は、米国との覚書の文言が最終決定し、19日にスイスで正式に署名されると述べた。覚書は同日に発効するという。ガリババディ氏は、現地時間の「15日未明から二つの問題について即時に発効する」と説明した。一つはレバノンを含む全戦線での恒久的かつ即時の戦闘終結で、二つ目は米国がイランに対して実施していた海上封鎖の解除と終了だという。ガリババディ氏は、この覚書は「外交努力による