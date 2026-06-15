定年後にホテルの施設管理の仕事を始めた友人を見て、「どのくらい稼げているのだろう」と疑問に感じる人もいるでしょう。 本記事では、ホテルの施設管理の仕事内容や週3日勤務したときの月収の目安、シニアでホテルの施設管理をしている人の割合について解説します。定年後にホテルの施設管理の仕事に就いたときの収入を知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。 ホテルの施設管理の仕事内容 ホテルの施設管