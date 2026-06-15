マイケル・ジャクソンの生涯を描く映画『Michael／マイケル』で、幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・クルー・ヴァルディ。SNSではかねてよりマイケルのダンス動画を披露し、その再現度で注目を集めてきた天才キッズダンサーだ。そんな彼は、いつ、どのようにしてマイケルに魅了されたのか。THE RIVERの取材で、その原点を明かした。