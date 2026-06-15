サントリービバレッジ＆フードは6月16日、スターバックス・コーポレーションとともに、スターバックスブランドの新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」と「同 マンゴーパッションフルーツ」を全国のセブン‐イレブン限定で発売する。いずれも500mlペットボトルで、希望小売価格は210円（税別）。「スターバックス FRUITY CHEERS」は、「Stay Cheerful, いつだって、ゴキゲンな私で。