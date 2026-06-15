飛躍のはずの「朝ドラヒロイン」の肩書きが、俳優キャリアの足かせになってしまうケースもある――。2022年4月から半年間放送された朝ドラ『ちむどんどん』（NHK）に主演した黒島結菜さんが、まさにそのパターンに陥ってしまっていました。『ちむどんどん』は、沖縄が本土復帰してからちょうど50年を迎えた年に放送された朝ドラで、沖縄が舞台。沖縄出身の黒島さんにうってつけの設定でした。また朝ドラでは、2001年放送の『ち