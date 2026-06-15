「あなたはどうして海外へ？」世界100の国・地域で生きる100人の日本人に、ライター・おかけいじゅんがインタビュー！ 日本を飛び出て外国に移住したきっかけや、気になる現地での生活事情を深掘りする。（本記事は『世界へ飛び出た100人の日本人』より一部を抜粋し、再編集したものです）◆『アナ雪』観てたら泣けてきた、中学教員時代――日本では中学校で音楽の先生をしていたんですよね？はい。大学の教育学部音楽コースで