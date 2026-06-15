新庄市で15日未明、酒気帯び運転をしたとして26歳の派遣社員の男が逮捕されました。酒気帯び運転の現行犯で逮捕されたのは新庄市中道町の派遣社員の男（26）です。警察の調べによりますと15日午前3時15分ごろ、新庄市万場町の道路で警戒中の警察官がふらつきながら走行する車両を確認して停止させたところ、運転手から酒の臭いがしたため、飲酒検知を行い、酒気帯び運転が判明しました。