◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。試合後、森保一監督は「勝ち点3を獲れなかったのは残念でしたが、自信を持てる戦いだった。勝ち点1ではまったく満足できないですし、勝ち点3を獲れるように、また明日から準備したい」