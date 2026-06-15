元HKT48でユーチューバーの“ゆうこす”こと菅本裕子（32）が、15日までに自身のXを更新。昨年3月に第1子となる男児を出産したゆうこす。産前53キロから産後80キロになったことを明かしていた。この日、80キロから51キロまで減量したことを報告し、ビフォーアフターの写真を公開。「妊娠中28kg増え、無痛の麻酔効かなくなり、産院出たあと即大学病院入院！だったけど、1年で戻した筋肉量減らさず、体脂肪率10%減！わーい！