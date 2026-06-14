アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが「明治おかし大使」に就任し3年目に突入した。今回WebCM「meiji♡FRUITS ZIPPER〜チョコかき氷はじめました〜」を公開。和装姿でかき氷屋の看板娘に扮し初のメニュー監修も。東京・大阪・福岡3店舗で期間限定コラボメニューも販売する。 特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）をお菓子で盛り上げ・アップデートする「Nログインして続きを読むThe post FRUI