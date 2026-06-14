グラビアでも人気の声優・由良朱合が、15日発売の雑誌『週刊プレイボーイ』（集英社）に登場している。 今回の撮影では、本人の希望でもあった“これまでにない大人っぽさ”をテーマに、 さまざまな表情を切り取っている。 大人の階段を上る彼女の今だからこそ見せられる魅力に触れられる。 またデジタル写真集『ドキドキしちゃう♡』も発売開始された。 【由良朱合コメント】 5年ぶりの週プレさん！打ち合わせの段階かログ