中国メディアの参考消息によると、米シンクタンクの情報技術・イノベーション財団は8日、宇宙分野の多くのサブ分野における中国と米国の格差を評価した報告書を発表した。報告書によると、米国は低軌道衛星ブロードバンドネットワークと再利用可能なロケットの分野で依然として優位に立っているのに対し、中国は測位・航法・時刻同期衛星や地球観測衛星において米国を追い抜いている。宇宙ステーション建設においては両国の実力は