家事や仕事の間、ほんのちょっとしたひとときに、言葉のパズルで頭の体操をしてみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。今回は、物語の世界に浸る娯楽や、街で見かける風景をテーマにした問題を用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：か ＋ □