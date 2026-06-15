柔らかな雰囲気と強さを併せ持つ、俳優の多部未華子さん。見上愛さん、上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）で陸軍卿・大山巌の妻、捨松を演じている。『風、薫る』は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社刊）を原案に、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマだ。明治を舞台に、看護の黎明期を描く。りん（見