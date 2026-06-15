先進の電子制御システムも搭載CFMOTOモーターサイクルジャパンは、アドベンチャーツーリングカテゴリーにおける新たな旗艦モデルとして、大型アドベンチャー「1000MT-X」の販売を開始しました。ヤマハとの合弁会社「Zhuzhou CF Yamaha」を運営することでも知られる中国のCFMOTOは、近年、ロードレース世界選手権「MotoGP」の下位クラスにも参戦し優れた成績を残しているバイクブランドです。【画像】リッタークラスでも軽量な