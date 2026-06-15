“7年ぶり全面刷新“の日産「新型セダン」日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は2026年2月24日に、現地で生産する新型ファミリーセダン「シルフィ」を正式に発売しました。刷新されたデザインや装備が注目されており、公開直後からユーザーの間でもさまざまな反響が寄せられています。シルフィは、1959年に登場した「ブルーバード」の流れを受け継ぐコンパクトセダンで、中国では2006年の発売以来、累計600万台を超える